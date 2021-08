Após diagnóstico de Parkinson, Serra pede licença e José Aníbal assume mandato

O senador José Serra (PSDB-SP) solicitou, nesta terça-feira (10), licença do cargo pelos próximos quatro meses para tratamento de saúde. Na última semana, o parlamentar foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial e distúrbios do sono. A vaga deverá ser ocupada pelo primeiro suplente, José Aníbal.

Em nota, a assessoria de imprensa de Serra informou que o parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas que optou pelo afastamento para que Aníbal “possa assumir sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental”. A decisão também é uma forma de evitar eventuais paralisações no andamento dos projetos assinados pelo parlamentar.

O retorno de José Serra está marcado para 10 de dezembro deste ano. Ao todo, serão 122 dias de licença.

Suplência

Esta não será a primeira vez em que José Aníbal ocupará o cargo durante a ausência do titular. Em maio de 2016, o economista assumiu a vaga após a ida de José Serra para o Ministério das Relações Exteriores, a convite do ex-presidente Michel Temer. O titular retornou em fevereiro do ano seguinte.

Formado em economia, Aníbal foi cinco vezes eleito deputado federal por São Paulo e liderou a bancada do PSDB na Câmara dos Deputados. O paulista ainda foi secretário do Estado de São Paulo por duas vezes: secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, entre 1999 e 2001, e secretário de Energia do Estado, entre 2011 e 2014.

Ana Lídia Araújo sob a supervisão de Guilherme Oliveira.