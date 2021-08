Chico Rodrigues orienta a população a se vacinar contra a covid-19

Em pronunciamento nesta terça-feira (10), o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) sugeriu que a população de todo o país siga as orientações de médicos, de infectologistas e do próprio Ministério da Saúde para se vacinar contra a covid-19.

Ele citou pesquisa feita nos Estados Unidos que comprova a importância da vacinação. Segundo o estudo, disse Chico Rodrigues, 95% das pessoas hospitalizadas naquele país não se imunizaram. Além disso, 99,5% das que morreram não estavam vacinadas.

— Aqueles que estão vacinados têm menor chance de serem infectados. Se eles, mesmo assim, forem infectados, têm chance elevadíssima de não serem internados. E se, mesmo assim, forem internados, a possibilidade de eles virem a óbito é muito pequena. Portanto, está claro, com essas pesquisas e com o que nós estamos acompanhando no dia-a-dia, que a vacina é fundamental, disse.