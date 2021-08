CRA debate infraestrutura e logística do agronegócio

A Comissão de Agricultura (CRA) promove audiência pública semipresencial, nesta quinta-feira (12), às 8h, para debater a infraestrutura e a logística do agronegócio no Brasil. A reunião foi requerida (REQ 1/2021) pelo presidente do colegiado, senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

O debate será dividido em três etapas. Nesta primeira, o tema será “Ações para a duplicação da Rodovia BR 364/RO/MT - Porto Velho/RO a Comodoro/MT e atuais providências do Governo Federal para o reasfaltamento da BR-319”. Ainda não há data para a discussão das outras duas etapas.

Foram convidados para a audiência representantes do Ministério da Infraestrutura, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL). Também devem estar presentes nomes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Associação dos Produtores de Soja e Milho (APROSOJA) de Mato Grosso de Rondônia e do Movimento Pró–Logística de Mato Grosso. Os nomes dos representantes ainda não foram confirmados.