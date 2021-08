Doodle do Google ajuda a achar o posto de vacinação mais próximo

O Google lançou nesta quarta-feira (4) o Doodle "Vacine-se, use máscara, salve vidas". O objetivo é ajudar as pessoas a encontrar os postos de vacinação mais próximos e divulgar informações sobre as vacinas em uso no Brasil, além de reforçar os protocolos de higiene e segurança contra a covid-19.

Ao clicar na animação, o internauta é levado à página de pesquisa "vacina covid perto de mim", na qual são exibidos os postos de vacinação mais próximos e dados sobre a campanha de imunização no país. A página exibe também as notícias mais recentes sobre a pandemia e comunicados divulgados em portais oficiais do governo.

Esta não é a primeira vez que o buscador cria um Doodle para informar as pessoas sobre questões relativas à pandemia. Em 5 de agosto do ano passado, visando incentivar o uso de máscara, as letras que soletram "Google", na página inicial do site, se mexiam e vestiam o equipamento de proteção individual, assim como no desenho desta quarta-feira.A diferença é que além da máscara, as letras do Doodle mais recente também apresentam braços com curativos — com exceção da letra "E", representado como um profissional da saúde que aplica as doses.

Vale ressaltar que ao pesquisar por "covid-19" ou "coronavírus", por exemplo, o usuário também tem rápido acesso a notícias, estatísticas e recomendações de fontes confiáveis e órgãos oficiais de saúde. Já ao digitar "Vacina covid" ou "Vacina contra a covid-19" na barra de busca, são exibidos carrosséis de notícias de fontes jornalísticas sobre o tema, bem como painéis com números atualizados da campanha de imunização.