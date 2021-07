Comissão debate recomposição do quadro funcional da Caixa

Audiência vai discutir também a situação do banco como operador de programas sociais - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasill)

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados vai realizar, na próxima sexta-feira (6), audiência pública sobre a recomposição do quadro de pessoal da Caixa Econômica Federal (CEF). A comissão também vai discutir o fortalecimento da Caixa como banco público.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 12, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo portal e-Democracia.

Foram convidados para a audiência a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira; o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Kleytton Guimarães Moraes; e a representante dos aprovados do último concurso da Caixa Isabela Freitas Santana.

PDVs

A deputada Erika Kokay (PT-DF), autora do requerimento para realização da audiência, lembra que nos últimos cinco anos a Caixa realizou vários PDVs (planos de demissão voluntária), resultando em uma redução de mais de 20 mil empregados, sem a devida reposição e sem qualquer previsão de novas contratações.

"A Caixa é o agente operador dos programas sociais do governo federal. Não se pode olvidar que a Caixa contribuiu e contribui de forma ativa para a erradicação da pobreza e para melhoria da distribuição de renda da população brasileira", observou a deputada.

Kokay lembrou que, durante a pandemia, mais de cem milhões de pessoas foram atendidas mensalmente em alguma agência da Caixa.