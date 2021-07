Centro de Estudos debate projeções para a dívida pública no pós-pandemia

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados debate na próxima segunda-feira (2) as projeções para a evolução da dívida pública brasileira no pós-pandemia. A audiência vai enfatizar questões como o que esperar da dívida pública brasileira, os cenários possíveis e os respectivos efeitos, e medidas necessárias ao controle do aumento da dívida.

Estudo relatado pelos deputados Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) e Denis Bezerra (PSB-CE), entre outros pontos, atualiza dados sobre a projeção da dívida e identifica fatores condicionantes da evolução de endividamento público. Além disso, aponta os grandes indicadores da dívida pública e analisa o papel do Congresso Nacional na fiscalização dessa dívida.

O público poderá acompanhar e participar da discussão pela internet.

Foram convidados:

- o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale;

- o subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Otávio Ladeira de Medeiros; e

- o jornalista do Valor Econômico Cristiano Romero.

A reunião será realizada a partir das 15 horas, em plenário a definir.