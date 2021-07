Projeto cria campanhas sobre câncer de mama e de próstata em animais de estimação

O Projeto de Lei 1881/21 cria as campanhas “Outubro Rosa Pet” e “Novembro Azul Pet” para conscientizar a população sobre a importância de submeter animais de estimação a exames regulares para o diagnóstico precoce do câncer de mama e de doenças na próstata decorrentes da castração. O texto tramita na Câmara dos Deputados.

De acordo com a proposta, as atividades de conscientização poderão ser realizadas em parceria com a sociedade civil ou integrar as atividades de conscientizac?a?o das campanhas Outubro Rosa (câncer de mama) e Novembro Azul (câncer de próstata) ja? realizadas pelo poder pu?blico.

"O ca?ncer de mama e as doenc?as de pro?stata na?o sa?o uma exclusividade dos humanos. Nos animais de estimac?a?o, como ca?es e gatos, a incide?ncia dessas doenc?as tambe?m vem aumentando, dado o aumento nas suas expectativas de vida e uma cultura ainda incipiente de castrac?a?o dos animais”, diz o autor, deputado Cássio Andrade (PSB-PA).

As despesas das campanhas, segundo o texto, serão custeadas pelo orc?amento federal.

Tramitação

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei