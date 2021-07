Termina nesta sexta-feira o Projeto Politeia 2021

Jovens que participaram do projeto Politeia 2019 - (Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

Termina nesta sexta-feira (23) a edição 2021 do Politeia, que começou na segunda (19) e está sendo realizada virtualmente pela primeira vez, em razão da pandemia de Covid-19.

O Politeia, projeto de extensão desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Câmara dos Deputados, é realizado desde 2003 e envolve ações de ensino, pesquisa e formação política com a preparação de estudantes universitários para uma simulação das atividades legislativas. O objetivo é proporcionar experiências práticas sobre o processo político brasileiro, além de estabelecer parceria entre o Parlamento e as universidades.

Por causa do novo formato, o número de estudantes foi reduzido, mas essa edição tem a maior diversidade de instituições superiores representadas – são 44 universidades de 16 estados e do Distrito Federal. Dos 135 estudantes inscritos, 115 estão atuando como deputados e os outros 20 como jornalistas. Do total de estudantes, 84,9% participam pela primeira vez.

Durante a simulação, os jovens deputados são vinculados aos partidos políticos existentes e atuam em comissões técnicas e no Plenário, conforme a realidade da Câmara.

Nesta sexta, serão realizadas simulações de sessões plenárias às 9h30 e às 13 horas.

As atividades são transmitidas ao vivo pelo Canal da Câmara no YouTube.

Plataforma especial

O Politeia preparou uma plataforma especial para a edição deste ano para garantir que a simulação mantenha a mesma qualidade das edições presenciais. O site do projeto tem agora uma área específica para a simulação virtual.

Na plataforma, é possível encontrar todas as informações sobre a simulação deste ano.