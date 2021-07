Câmara aprova mudança de data do Biênio da Primeira Infância para 2021-2022

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (15) o Projeto de Lei 5213/20, da deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF), que muda a data do Biênio da Primeira Infância de 2020-2021 para 2021-2022. A proposta será enviada ao Senado.

Paula Belmonte argumenta que as atividades pensadas para o biênio foram prejudicadas pelas ações de combate à pandemia de Covid-19, já que vários órgãos da administração voltaram esforços para essa emergência de saúde. “A criança é nossa prioridade absoluta”, afirmou, agradecendo pela aprovação do projeto.

O biênio foi instituído a partir da Lei 13.960/19, originária do PL 2721/19, da própria deputada e do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE) e de substitutivo do deputado Fabiano Tolentino (Cidadania-MG).

A mudança de data contou com parecer favorável do relator, deputado General Peternelli (PSL-SP). Para ele, “as razões para investir na infância justificam o projeto, afinal o desenvolvimento do cérebro é sequencial e conexões mais complexas são construídas a partir de circuitos mais simples, criados em uma fase anterior, tal como se constrói uma casa”.

Palestras e treinamentos

A lei considera primeira infância o período dos primeiros seis anos completos, definindo que o biênio tem como atividades: