CCJ aprova projeto que institui o Dia Nacional da Natação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5514/19, que cria o Dia Nacional da Natação, a ser celebrado anualmente no dia 2 de agosto. A proposta, por ter tramitado em caráter conclusivo, poderá seguir diretamente para o Senado, a não ser que haja recurso para a análise pelo Plenário.

De acordo com o autor do projeto, deputado Luiz Lima (PSL-RJ), o objetivo da criação da data é “divulgar os benefícios do esporte em geral e, em particular, da natação, incentivar sua prática e comemorar as grandes conquistas da natação na história esportiva brasileira”.

“A natação é considerada o esporte mais completo de todos. Isso se dá porque, além de trabalhar a capacidade cardiorrespiratória de forma constante e ritmada, ela promove o movimento de todos os músculos do corpo de forma equilibrada, ao contrário de outras modalidades esportivas que exigem esforço concentrado em um subgrupo de músculos, como, por exemplo, o futebol”, destaca o parlamentar.

O relator, deputado Daniel Freitas (PSL-SC), apresentou parecer favorável.

