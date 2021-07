CCJ aprova ponte em homenagem a fundador do movimento tradicionalista gaúcho

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2568/19, que atribui o nome de ''Travessia Paixão Côrtes'' à segunda ponte sobre o Rio Guaíba na BR-290, no município de Porto Alegre (RS).

O relator, deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), apresentou parecer pela constitucionalidade do texto, que poderá seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para a análise pelo Plenário.

Autor da proposta, o deputado Sanderson (PSL-RS) ressalta que o objetivo é prestar o devido reconhecimento ao fundador do movimento tradicionalista gaúcho, João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes. “Esse projeto, inclusive, vai ao encontro da intenção do Movimento Ponte do Guaíba (MPG), que vem se mobilizando para atribuir esse nome à edificação”, destaca o parlamentar.

Paixão Côrtes, nascido em 1927 em de Santana do Livramento, foi doutor em história social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor do instituto de letras da UFRGS, pesquisador da cultura sul-rio-grandense, autor e editor de estudos sobre literatura gaúcha.