Comissão debate ações do governo para ampliar acesso à internet; assista

Audiência vai debater uso do dinheiro do Fust para universalizar a internet - (Foto: pixabay.com)

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (15) sobre o tema "Inclusão Digital da População Brasileira".

Assista no YouTube.

Foram convidados o secretário de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Uriel de Almeida Papa; e o superintendente de Controle de Obrigações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Gustavo Santana Borges.

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que propôs a realização da audiência, disse que o objetivo é debater as ações empreendidas pelo governo federal no campo da qualidade da internet e na inclusão digital da população brasileira.

Recursos do Fust

Segundo o deputado, notícias veiculadas na mídia mostram que uma parcela da população está à margem do acesso digital, e outra parcela com acesso à internet sofre com a qualidade baixa do sinal. "Em paralelo a essas dificuldades veiculadas, o site da Anatel informa uma arrecadação média anual do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) entre 2018 e 2020 próxima a um bilhão de reais".

Para Ribeiro, o debate entre o TCU e a Anatel vai oferecer informações sobre o estado atual do acesso à internet no País.

Hora e local

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 11.