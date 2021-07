LDO recebe recorde de emendas e Comissão de Orçamento adia votação para esta quinta

A Comissão Mista de Orçamento adiou para esta quinta-feira (15), às 8h30, a reunião para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - PLN 3/21) que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem.

Deputados, senadores, comissões e bancadas estaduais apresentaram 2.632 emendas ao texto. "É um recorde", impressionou-se a presidente da comissão, senadora Rose de Freitas (MDB-ES). Como comparação, no ano passado foram apresentadas 2.232 emendas ao projeto da LDO 2021.

Por causa do grande número de emendas, houve uma pane no sistema e o prazo de apresentação, que terminava ao meio-dia, teve de ser prorrogado. Por determinação do relator, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), as emendas ao Anexo de Prioridades e Metas têm um limite de três por comissão, bancada ou congressista.