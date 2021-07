Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5516/19, do Senado, que institui a Sociedade Anônima do Futebol, com normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento e regime tributário específico. A matéria irá à sanção presidencial.

