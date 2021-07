Comissão recebe ministro da Saúde nesta manhã para discutir combate à pandemia

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (14) o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A ideia é discutir o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil.

O debate atende a requerimentos dos deputados Vivi Reis (Psol-PA), David Soares (DEM-SP) e Alexandre Padilha (PT-SP).

Vivi Reis é crítica à atuação do governo. Segundo ela, o plano de vacinação segue lento, e algumas autoridades permanecem ignorando a gravidade do problema. "Jair Bolsonaro se isola como um dos últimos líderes negacionistas do mundo. Por diversas vezes, confrontou e menosprezou as orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais. O resultado disso pode ser visto no colapso da saúde pública", disse.

Em depoimento à CPI da Pandemia, no Senado, Queiroga afirmou que a meta é vacinar toda a população adulta do País, ou seja, 160 milhões de pessoas, até dezembro.

A reunião será realizada no plenário 7, às 9h 30.