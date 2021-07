Aprovada urgência para projeto que viabiliza clube-empresa no futebol

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 5516/19, que institui a Sociedade Anônima do Futebol, com normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento e regime tributário específico. O projeto poderá ser votado nas próximas sessões do Plenário.

