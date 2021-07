Câmara aprova denominação de Aeroporto Prefeito Orlando Marinho na cidade de Tefé (AM)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (13) o Projeto de Lei 1933/19, do deputado Sidney Leite (PSD-AM), que denomina o Aeroporto de Tefé (AM) de Aeroporto Prefeito Orlando Marinho. A matéria será enviada ao Senado.

Orlando Marinho nasceu na cidade de Atalaia do Norte (AL) e foi fiscal concursado da Receita Federal desde 1949, tendo sido alocado no Amazonas.

Entrou para a política em 1959, quando eleito prefeito da cidade de Tefé. Depois do mandato, chefiou a agência da Receita em Boa Vista (RR), onde permaneceu no cargo até sua aposentadoria. Marinho é pai do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR).

O autor do projeto lembrou que esse aeroporto “é a única porta de entrada, via aérea, na região do médio Solimões, sendo fator importante para o crescimento da região e comércio local, bem como agente responsável por boa parte do fluxo de pessoas que chega à cidade.”

“É justo e louvável que o prefeito Orlando Marinho seja reconhecido por suas contribuições e relevantes serviços prestados à administração pública do estado do Amazonas”, afirmou o relator, deputado Bosco Saraiva (Solidariedade-AM).

