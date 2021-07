Cancelado seminário sobre uso da Educação Física na reabilitação de pessoas com deficiência

Seminário também vai debater a importância do profissional de educação física para a saúde - (Foto: Enerson Cleiton/Prefeitura de Uberaba-MG)

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados cancelou o seminário que realizaria nesta terça-feira (13) para discutir a importância da Educação Física no processo de reabilitação da pessoa com deficiência.

O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), que propôs a realização do seminário, defende que a educação física seja utilizada como uma ferramenta de utilidade pública para todo indivíduo.

"O poder público precisa reconhecer o profissional de Educação Física como um profissional da área da saúde, tendo em vista que são capazes de identificar a condição de saúde de seus alunos e de prescrever exercícios preventivos e corretivos de acordo com a necessidade de cada um, em especial para pessoas com deficiência", observa o deputado.

A comissão ainda não marcou nova data para discutir o assunto.