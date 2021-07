Comissão debate com governo propostas do Brasil à próxima conferência do clima

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados debate com representantes do governo federal, na sexta-feira (16), as propostas que o Brasil levará à COP-26, a próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a ser realizada em Glasgow (Reino Unido), de 1º a 12 de novembro.

A audiência pública será no plenário 2, às 9 horas, e poder ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

Entre os expositores previstos estão a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite; e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Marcio Lopes. Veja a lista completa de convidados.

Metas insuficientes

O deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), que pediu a audiência, lembra que, de acordo com o relatório da ONU divulgado em fevereiro de 2021, as propostas atuais dos países que representam 30% das emissões de gases de efeito estufa conseguirão reduzir em apenas 1% as emissões até 2030 em relação aos níveis de 2010.

"Ou seja, as metas atuais dos principais poluidores não chegam nem perto de mitigar as mudanças climáticas", disse. Ainda segundo Zé Silva, "as metas climáticas divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente deixaram o Brasil fora da Cúpula de Ambição Climática da ONU em 2020, por serem consideradas insuficientes".

O deputado também defende o debate e a aprovação de leis ambientais. "Em 2020 elegemos a chamada 'Pauta Verde' e, infelizmente, encerramos o ano sem que os projetos fossem debatidos", disse. Zé Silva é autor de dois dos cinco projetos listados na pauta.