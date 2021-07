Regulamentação da telemedicina é tema de audiência na Câmara

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (15) sobre o Projeto de Lei 1998/20, que regulamenta a telemedicina no Brasil.

Conforme a proposta, o Conselho Federal de Medicina poderá regulamentar os procedimentos mínimos para a prática, e a telemedicina deverá ser realizada por livre decisão do paciente, ou do representante legal, e sob responsabilidade profissional do médico, respeitado o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados.

O debate foi proposto pelo deputado Odorico Monteiro (PSB-CE). Como o projeto está em análise na comissão, o deputado considera importante uma discussão ampla sobre o tema.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o cardiologista Jamil Cade, idealizador do aplicativo Telecovid;

- o representante da MV Hospitalar Paulo Magnus;

- representante do Hospital Albert Einstein;

- representante do Prevent Senior;

Confira a lista completa de convidados.

A audiência será realizada a partir das 10 horas, em local a ser definido.

Regulamentação temporária

A telemedicina foi autorizada temporariamente no Brasil desde abril do ano passado por meio da Lei 13.989/20, mas apenas durante a pandemia de Covid-19.

Para a deputada Adriana Ventura (Novo-SP) , uma das autoras do projeto, a pandemia de Covid-19 revelou que o tema é fundamental.