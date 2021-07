Comissão debate implementação das metas do Brasil junto à ONU; acompanhe

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (12) para apresentar o "Relatório Luz 2021" e o grau de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil.

O debate também visa ampliar o conhecimento do público participante sobre os ODS e estimular seu envolvimento na implementação, no acompanhamento e na avaliação dos processos, desafios e avanços da resolução Agenda 2030.

Os ODS reúnem 17 metas globais, estabelecidas pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, entre as quais estão a erradicação da pobreza e a adoção de medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

A audiência será no plenário 13, às 10 horas, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

Entre os convidados que confirmaram presença estão a representante no Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 (GT Agenda 2030) e coordenadora editorial do Relatório Luz 2021, Alessandra Nilo; e a encarregada de Negócios interina da Delegação da União Europeia no Brasil, Ana Beatriz Martins. Os debates serão coordenados pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP), presidente da Frente Parlamentar Mista dos ODS.

