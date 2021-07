Governo do Estado pagará inscrição do Enem para alunos que tiveram a taxa de isenção negada

Com o objetivo de estimular a participação dos estudantes da Rede Estadual no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, dando o suporte necessário aos jovens cujas famílias foram impactadas economicamente pela pandemia, o governo do Estado pagará a taxa de inscrição para os alunos concluintes no 3º ano do Ensino Médio que tiveram a taxa de isenção negada.

O prazo para inscrição no Enem 2021 se encerra dia 14 de julho. O estudante deve entregar a guia de pagamento para a direção da escola até o dia 16 de julho.

A direção da escola deverá usar a verba da Autonomia Financeira. Depois, após prestar contas, a instituição de ensino receberá o ressarcimento do valor pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Enem 2021

As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital como a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos de questões e a redação.

Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha, que, no caso do Enem Digital, serão apresentadas na tela do computador. A redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel.