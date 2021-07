Audiência discutirá projeto que permite aulas a distância no curso de Veterinária

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (12) para debater o Projeto de Lei 7036/17, que permite que 10% do conteúdo do curso de graduação de Medicina Veterinária seja oferecido na modalidade de Ensino a Distância. Conforme a proposta, as aulas remotas deverão ser restritas a conteúdos de formação geral. O texto, do deputado licenciado Onyx Lorenzoni, tramita na Câmara dos Deputados.

O pedido para a realização do debate foi feito pela deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).

Foram convidados para participar:

- o presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), Joaquim José Soares Neto;

- o vice-presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), Carlos Longo;

- o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Francisco Cavalcanti de Almeida; e

- o diretor da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior do Ministério da Educação, Eduardo Gomes Salgado.

O evento será realizado no plenário 14, às 10 horas, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.