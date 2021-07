Secretaria da Educação oferece 15 mil vagas em diferentes cursos no segundo semestre do ano letivo

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informa que está oferecendo mais de 15 mil vagas para o segundo semestre do ano letivo de 2021. As inscrições da nova Chamada Pública Escolar valem para cursos técnicos, aproveitamento de Estudos de Curso Normal e realização de pré-matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O preenchimento das vagas ocorre diretamente pelo site da Seduc desde a quinta-feira (8/7) e segue até 25 de julho. Todas as orientações e critérios de matrícula e ingresso na Rede Estadual constam naPortaria 134/2021 publicada no Diário Oficial do Estado.

O resultado da Chamada Pública Escolar ocorre no dia 8 de agosto. Depois, entre os dias 9 e 13 de agosto, ocorre o período de efetivação das matrículas diretamente nas escolas.

• Clique aqui para acessar formulário de inscrição.

CRONOGRAMA

• Solicitação de pré-matrícula: 8 a 25 de julho de 2021

• Solicitação de inscrição: 8 a 25 de julho de 2021

• Rematrícula: 19 a 23 de julho de 2021

• Resultado da Chamada Pública Escolar: a partir de 8 de agosto de 2021

• Efetivação da matrícula: 9 a 13 de agosto de 2021