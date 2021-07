Comissão promove debate sobre diagnóstico e tratamento de doenças raras

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (13), às 10h30, para ouvir representantes dos centros de referência em doenças raras.

A realização da reunião foi solicitada pelo deputado Diego Garcia (Pode-PR). Ele explica que o atendimento para as doenc?as raras e? feito prioritariamente na Atenc?a?o Ba?sica, principal porta de entrada para o SUS, e quando há necessidade o paciente é encaminhado para atendimento especializado. "Escutar os representantes dos centros de refere?ncia e? fundamental para entendermos as dificuldades no diagno?stico, tratamento e acompanhamento das pessoas com doenc?as raras", diz.

Foram convidados:

- coordenadora assistencial da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD/PE), Ana Patricia Bahe;

- gerente de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II, de Belo Horizone (MG), Daise Felix Quintão Correa;

- diretor do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, Flavio Vitarelli Meirelles; e

- diretor técnico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Thiago Pancini.