Tenente Portela termina a semana com 27 casos ativos de Covid-19

Dados epidemiológicos divulgados na sexta-feira (9/7) apontam que Tenente Portela registra 27 casos ativos do novo coronavírus e nove pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais.

Dos 1.719 portelenses que contraíram o vírus desde o início da pandemia, 1.661 estão recuperados e 31 morreram.

Seis moradores de Tenente Portela continuam internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão da Covid-19. São cinco casos diagnosticados e um suspeito. Três pacientes permanecem na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), até o momento, 7.150 indivíduos passaram pelo teste para detecção da doença, dos quais, 5.501 tiveram resultado negativo.

