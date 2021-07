Evento na UFRJ discute futuros possíveis perante a crise atual

A segunda edição do Festival do Conhecimento – Futuros Possíveis, que será realizado entre os dias 12 e 16 deste mês pela Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), está com inscrições abertas até domingo (11). Quem se inscrever na modalidade de ouvinte receberá a programação completa do evento e um certificado de participação ao final. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico do festival.

Segundo a pró-reitora de Extensão da UFRJ, Ivana Bentes, o nome escolhido para o festival está relacionado ao atual cenário de crise, não só humanitária e de saúde pública, mas também política. “É preciso não só pensar os futuros possíveis, mas construir futuros. E a universidade é um lugar desses de construção de futuro, de transformação e de ação sobre o presente. Foi muito pensado a partir do cenário de crise e de muita incerteza diante do futuro”, disse Ivana, hoje (9), em entrevista à Agência Brasil.

O festival será realizado em formato virtual por intermédios do YouTube da Extensão da UFRJ e poderá ser visto também no YouTube e no Facebook da universidade.

A proposta deste ano é apontar caminhos para questões urgentes no futuro da ciência, educação, cultura e meio ambiente.

Mesas virtuais

A Pró-Reitoria de Extensão recebeu mais de 1.200 propostas de mesas de debate, conferências, cursos, oficinas de todos os campos do conhecimento, apresentadas pela comunidade da UFRJ. Além disso, há convidados da sociedade civil, entre os quais o líder indígena e escritor Ailton Krenak, o ator Lázaro Ramos, a youtuber Nath Finanças e a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia. Serão cerca de 500 lives (transmissões ao vivo pela internet) durante os cinco dias do evento.

Entre os professores e pesquisadores da UFRJ que participarão das mesas virtuais, estão o epidemiologista Roberto Medronho; a engenheira química Leda Castilho, coordenadora das pesquisas da vacina da universidade contra a covid-19 (UFRJ-Vac); e o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Também estão na lista de palestrantes Paulo Lee Ho, do Instituto Butantan; Marco Krieger, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e Sidarta Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Entre os temas em discussão no festival, estão inteligência artificial, cidades sustentáveis, afrofuturismo, diversidade, vacinas e mundo do trabalho pós-covid. O evento contará também com apresentações culturais e artísticas.

Ivana Bentes informou que as atrações ficarão gravadas no YouTube, o que permitirá aos interessados rever os conteúdos posteriormente. A Extensão da UFRJ, embora esteja integrada com o ensino e a pesquisa, faz a ligação direta da instituição com a sociedade, disse Ivana. “Qualquer pessoa pode participar das atividades da Extensão da UFRJ.”

Atrações musicais

Um show de Pretinho da Serrinha abrirá o Festival do Conhecimento – Futuros Possíveis no dia 12 , às 19h. Haverá também shows das cantoras Margareth Menezes, Teresa Cristina e Urias. Na sexta-feira, o evento será encerrado com apresentação da cantora Teresa Cristina.

A organização do evento espera atingir a marca de 30 mil participantes nas salas virtuais. A programação será divulgada nos próximos dias.