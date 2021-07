Audiência debate adesão do Brasil a programa de ação sobre clima da OCDE; assista

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza, nesta sexta-feira (9), audiência pública para debater a adesão do Brasil ao Programa Internacional de Ação sobre o Clima da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O programa de ação climática (Ipac, na sigla em inglês) contará com um painel de indicadores relacionados ao clima; notas por país com recomendações de políticas específicas e exemplos de boas práticas; e uma plataforma interativa on-line para o diálogo e aprendizado mútuo entre as nações.

"A iniciativa terá indicadores para complementar e continuar os progressos em direção do objetivo de transição para emissão líquida zero de gases de efeito estufa", diz o deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR), que solicitou o debate. "Os indicadores são considerados essenciais, pois a mudança climática tornou-se também questão crescentemente relevante para a política macroeconômica e a estabilidade financeira", afirma.

"É importante que os membros desta comissão possam escutar e discutir a participação brasileira no programa, do ponto de vista da inserção internacional do Brasil, de sua preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento de uma economia verde, visto que, até a presente data, o País ainda não confirmou sua adesão", explica Rubens Bueno.

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 5. O requerimento de debate também foi subscrito pelo deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

Convidados

Foram convidados para o debate: o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, José Buainain Sarquis; o gerente de Projeto do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Luiz Vicente Vicentin Aguilar; a coordenadora de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais da organização não governamental Conectas, Júlia Mello Neiva; e representante do Ministério da Economia.