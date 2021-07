Comissão de Cultura debate Lei Paulo Gustavo na segunda

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove debate na segunda-feira (12) sobre o projeto do Senado que cria a Lei Paulo Gustavo. O projeto quer garantir ajuda financeira ao setor da cultura e prevê recurso de mais de R$ 3 bilhões existentes hoje no superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC).

A requerente da reunião é a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), que solicita também "que sejam instituídos os encontros denominados “Expresso 168”, da Comissão de Cultura, com gestores, produtores e artistas para debater a política cultural como espaço permanente de diálogo."

O "Expresso 168" do dia 12 será realizado às 16 horas, em Mato Grosso, de forma virtual e terá coordenação da deputada Professora Rosa Neide (PT-MT).

Foram convidados:

- senador Carlos Fávaro;

- senador Jayme Campos;

- senador Wellington Fagundes;

- produtora cultural do segmento das artes cênicas e presidente da Associação Movimento Vambora, Silvana Cordova;

- produtora de teatro e cinema há 32 anos, integrante do Conselho da MT Cine - Associação de Cinema de Mato Grosso. Pós graduada em gestão cultural Matheus de Luca Aguiar;

- ativista da cultura reconhecida Mestre da Cultura Mato-grossense Vera Capilé;

- diretor artístico do grupo de teatro Cena 11, Flávio Ferreira;

- dramaturgo, especialista em história da América Latina contemporânea e mestre em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) Wanderson Lana;

- turismólogo, educador e produtor cultural do Instituto Federal de Goiás (IFG), especialista em turismo, eventos e políticas públicas, vice-presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR-GO), Deryk Santana;

- secretário nacional de cultura do PT e um dos coordenadores do Comitê Paulo Gustavo, Márcio Tavares; e

- gestora cultural e assessora parlamentar Chris Ramirez.