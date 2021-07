Comissão discute projeto que tira área de município de terra indígena em Roraima; assista

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (7) o projeto que exclui da reserva indígena São Marcos a área urbana do município de Pacaraima (RR) .

O debate foi pedido pelo relator do Projeto de Decreto Legislativo 28/19, deputado José Ricardo (PT-AM).

A terra de São Marcos foi homologada em 1991, por meio do Decreto 312/91, e Pacaraima foi criado em 1995. O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), autor do projeto, no entanto, afirma que a ocupação da região onde hoje se situa o município é anterior à homologação da reserva indígena, fato que não foi respeitado pelo governo federal.

José Ricardo quer ouvir as partes interessadas para elaborar seu parecer.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros: representante da Fundação Nacional do Índio (Funai); o representante da Associação dos Povos Indígenas da Terra de São Marcos (APITSM), Marcello Pereira; e o procurador da República em Roraima, Alisson Marugal.

A audiência será realizada no plenário 12, a partir das 14h30.