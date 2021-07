O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 2112/21, do Senado Federal, que inclui como grupo prioritário, no plano nacional de vacinação contra a Covid-19, as gestantes, as lactantes, aquelas que acabaram de dar à luz (puérperas) e crianças e adolescentes com deficiência permanente ou comorbidades.

Mais informações a seguir

Assista pelo canal da Câmara no YouTube