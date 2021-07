A Câmara dos Deputados começou agora a sessão deliberativa remota destinada a votar projetos de lei. No momento, o Plenário analisa requerimentos de urgência, como o que pede novo regime de tramitação para o Projeto de Lei 21/21, do deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), que estabelece princípios, direitos e deveres para o uso de inteligência artificial no Brasil.

Acompanhe a sessão pelo YouTube