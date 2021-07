Comissão quer que ministro explique reunião supostamente intermediada por filho de Bolsonaro; assista

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados ouve nesta terça-feira (6) o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

A pedido do deputado Leo de Brito (PT-AC), ele deve prestar esclarecimentos sobre a reunião que teve com representantes da empresa Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, que teria sido intermediada por um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan.

Em março a imprensa informou que a Polícia Federal investiga o filho do presidente pelos supostos crimes de tráfico de influência e de lavagem de dinheiro, porque teria recebido um carro para intermediar a reunião de empresários com o governo federal.

A audiência será realizada no plenário 13, a partir das 14h30.