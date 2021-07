Atendimentos digitais do IPE Saúde em 2021 já superam o total do ano passado

No primeiro semestre de 2021, o IPE Saúde já realizou mais atendimentos aos usuários de forma digital do que em todo o ano de 2020: de janeiro a junho foram 50.681 solicitações dos usuários nesta modalidade. O total de atendimentos no ano passado chegou a 36.576. Entre as principais demandas, destaque para a habilitação de segurados e dependentes e pedidos de ingresso no Plano de Assistência Médica Complementar (PAC).

Na avaliação do diretor de Relacionamento com Segurados, Paulo Ricardo Gnoatto, os dados demonstram que os meios digitais são uma tendência que se consolida. Acrescenta que o foco está na melhoria das inovações, mas também há um olhar sobre aqueles que ainda encontram desafios neste contexto.

“Há um conjunto de segurados que não tem familiaridade com a tecnologia. Para auxiliar nesses casos, estamos buscando firmar parcerias com entidades como o Tudo Fácil, prefeituras e sindicatos, de modo que possamos ter agentes facilitadores para ajudar a encaminhar as solicitações.” O projeto Tudo Fácil, por exemplo, prevê a implantação de unidades em diferentes municípios com funcionários facilitadores para prestar este tipo de auxílio.

Em função do surgimento da pandemia do coronavírus em 2020, o atendimento presencial do IPE Saúde foi suspenso e houve um grande esforço para garantir assistência aos usuários através da disponibilização de canais digitais.

Atualmente, todos os serviços podem ser solicitados nesta modalidade, com a solução das demandas diretamente no site (atualização cadastral, emissão de comprovantes para Imposto de Renda, solicitação de segunda via de cartão, alteração de senha etc.) ou a partir do preenchimento de formulários específicos, em que os documentos são enviados digitalizados pelo usuário para análise. O retorno, nesses casos, é por e-mail.A página do Atendimento Digital traz a listagem com as possibilidades.

Por determinação da Normativa Conjunta IPE Prev e IPE Saúde nº 02/2021, o atendimento presencial no IPE Saúde está suspenso no edifício-sede na capital e nas unidades do interior do Estado até o dia 31 de agosto de 2021.

O atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, no número (51) 3210-5656. Há uma média de 250 ligações atendidas por dia de todo o Estado. Vale lembrar que trata-se de uma Central Telefônica - o sinal de chamada significa que a pessoa está na fila para atendimento, é necessário aguardar na linha.

As diversas solicitações de usuários e demais informações sobre o IPE Saúde podem ser conferidas diretamente no sitewww.ipesaude.rs.gov.brou nas redes sociais oficiais da instituição noTwittereInstagram.