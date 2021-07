Doadores de sangue da região de Alegrete já podem fazer cadastro para participar da Campanha Doar é Viver

Doadores de sangue da região da Fronteira Oeste já podem se inscrever para participar, na próxima quarta-feira (7/7), da Campanha Doar é Viver, que será realizada no Hemocentro de Alegrete. O cadastro é feito no site da campanha. As atividades estão ocorrendo nos sete hemocentros regionais do Rio Grande do Sul (Hemorrede) e já houve ações em Porto Alegre e Caxias do Sul.

A iniciativa Doar é Viver é uma parceria entre a Secretaria da Saúde (SES), por meio do Departamento Estadual de Sangue e Hemoriderivados (DESH), e a empresa Otelio Consultoria. O objetivo é incentivar a doação de sangue com data marcada, a fim de garantir a reposição dos estoques para atender à rede pública de saúde do Rio Grande do Sul. O Hemocentro de Alegrete atende a seis municípios da Fronteira Oeste.

Sementes da árvore moringa, representando a Árvore da Vida (simbologia bíblica para fecundidade e imortalidade), são entregues aos doadores participantes, em agradecimento à solidariedade e consciência de que a doação salva vidas.



Sobre a doação de sangue:



• Até quatro vidas podem ser salvas com uma doação de 30 minutos.

• Todos os tipos de sangue são bem-vindos, mas O- e O+ são os mais necessários.

• O atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos sanitários competentes.

• Para doar, basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação.

• Os interessados podem se cadastrar no link abaixo demonstrando interesse na doação. Um integrante da equipe da campanha Doar é Viver entrará em contato para tirar dúvidas e agendar a data.

• Existe a possibilidade de transporte gratuito, conforme avaliação prévia.



Depois de Alegrete, a programação prevista é a seguinte:



14/7 – Pelotas

21/7 – Cruz Alta

28/7 – Santa Maria

4/8 – Santa Rosa

11/8 – Passo Fundo



Mais informações sobre doação de sangue nosite da SES.



Acesse osite da campanha Doar é Viver.