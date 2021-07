Comissão debate projeto que permite movimentação do FGTS a partir dos 60 anos do titular; assista

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (1º) para debater o Projeto de Lei 5312/19. A proposta permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), quando o titular completar 60 anos.

A audiência será realizada no plenário 12, às 10 horas, e poderá ser acompanhada de forma interativa pelo e-Democracia.

Assista no YouTube.

Foram convidados:

- o diretor de Fundos de Governo da Caixa Econômica Federal, Edilson Carrogi Vianna;

- a superintendente nacional do Fundo de Garantia da Caixa, Danielle Mendonça de Souza dos Reis;

- o diretor do Departamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador do Ministério da Economia, Gustavo Tillmann;

- o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Antônio Fernandes Toninho Costa.

O deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), que pediu a audiência, acredita que o projeto de lei é importante, pois permite antecipar o prazo de movimentação das contas vinculadas do FGTS para que os idosos possam usufruir dos recursos depositados em sua conta.