Deputados querem explicações sobre corte de verba para o Siscoaf

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (1º) com representantes do Banco Central (BC) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para que prestem esclarecimentos sobre os impactos decorrentes do corte de recursos destinados à atualização do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf).

O deputado José Nelto (Pode-GO), que solicitou a audiência pública junto com os deputados Lucas Vergílio (Solidariedade-GO) e Kim Kataguiri (DEM-SP), lembrou que, recentemente, noticiou-se o corte da verba destinada à atualização do Siscoaf.

As principais funções desse sistema são receber informações suspeitas de transações financeiras, analisar dados e produzir relatórios de inteligência para órgãos como Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público.

O debate será realizado no plenário 11, às 9 horas, e ouvirá o chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira do BC, Ailton de Aquino Santos; e o secretário-executivo do Coaf, Jorge Luiz Alves Caetano.