Psol anuncia representação no Conselho de Ética contra deputado Ricardo Barros

O deputado Ivan Valente (Psol-SP) anunciou nesta quarta-feira (30) no Plenário da Câmara dos Deputados que o partido vai entrar com uma representação contra o líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR), no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. “São três denúncias de corrupção em relação à compra das vacinas Covaxin e Astrazeneca”, disse.

Barros foi citado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) como envolvido no suposto esquema de superfaturamento no contrato de compra da vacina indiana Covaxin por meio de intermediários. A denúncia foi feita na sexta-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Barros também é citado por denúncias publicadas sobre pedido de propina na compra de Astrazeneca por um empresário do setor.

Líder quer falar na CPI

O líder do governo não se pronunciou no Plenário. Pelas redes sociais, afirmou que espera ser convidado pela CPI. “E gostaria de ir o quanto antes. Peço compreensão aos profissionais de imprensa, mas penso ser adequado esclarecer e reafirmar minhas posições na CPI”, disse. O líder governista também refutou todas as acusações.

“Tenho acompanhado as repercussões e entrevistas a partir da citação de meu nome na CPI da Covid, na última sexta-feira. Fica evidente que não há dados concretos ou mesmo acusações objetivas, inclusive pelas entrevistas dadas no fim de semana pelos próprios irmãos Miranda”, afirmou ele.