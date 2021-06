DF começa a vacinar pessoas com 46 e 47 anos

O governo do Distrito Federal anunciou hoje (30) o início do agendamento da vacinação contra a covid-19 de pessoas com 47 anos. A imunização á início amanhã (1º) nos 56 postos de vacinação do DF.

Também amanhã começa o agendamento de pessoas com 46 anos. A aplicação das doses para este público á início na -feira (2). A marcação continua aberta para pessoas nas faixas etárias de até 59 anos. Por meio do site do governo, o morador pode definir dia, hora e local de vacinação.

Foram destinadas 46,5 mil doses para essa faixa etária, além de 2,1 mil doses para integrantes de forças de segurança. Os profissionais da educação deverão continuar sendo imunizados com a chegada de nova remessa da vacina da Janssen, o que está previsto para o início da próxima semana.

Até o momento, o DF aplicou 969,6 mil unidades da primeira dose e 338,4 mil da segunda dose.