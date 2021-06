Ao vivo: ministros assinam acordo de iniciativas contra doenças graves

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ministro da Cidadania, João Roma, assinam hoje acordo de cooperação técnica para desenvolver ações integradas para a inclusão social de pessoas em situação vulnerabilidade social.

Segundo informa o Ministério da Saúde, HIV, hepatites, hanseníase, tuberculose e sífilis congênita estão entre as doenças que constam no acordo.

Acompanhe ao vivo:

#AOVIVO: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ministro da Cidadania, João Inácio Roma, assinam acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações de saúde e inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade social com HIV, hepatites, hanseníase, tuberculose e prevenção da sífilis congênita. Publicado por Ministério da Saúde em Quarta-feira, 30 de junho de 2021



