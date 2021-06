Rodrigo Pacheco lamenta morte de colaborador do Senado

Ao abrir a sessão deliberativa remota desta terça-feira (29), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou o falecimento do colaborador Procides Pereira Vasconcelos, que trabalhou como engraxate no Senado por mais de 40 anos.

Em seu pronunciamento, Pacheco ressaltou a dedicação do colaborador ao seu ofício e a estima que todos na Casa tinham por ele. Procides deixa mulher e três filhos.

— É com grande pesar que comunico que perdemos uma pessoa muita querida por toda a Casa, parlamentares e servidores. Perdemos o estimado Procides Pereira Vasconcelos, colaborador do Senado Federal. Procides, nascido em Amontada, Ceará, trabalhou como engraxate nesta Casa por mais de 40 anos, atendendo de forma solícita e educadamente a todos, indistintamente. Essa sua característica — fazer bem feito seu ofício — tornaram-no referência na Casa; todos os que o conheciam retornavam e recomendavam seu trabalho. Procides deixa três filhos e a esposa Arlete, a quem transmito o grande pesar pela sua perda em nome do Senado Federal.