Comissão de Cultura visita Fundação Palmares para conferir conservação do acervo

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados visita nesta quarta-feira (30), às 9 horas, a Fundação Cultural Palmares, em Brasília (DF). Os parlamentares querem conferir condições de preservação do acervo da instituição.

Participam da comitiva, museólogos, restauradores, a presidente da comissão, deputada Alice Portugal (PCdoB-BA); e as deputadas que propuseram a visita, Benedita da Silva (PT-RJ) e Erika Kokay (PT-DF); e as deputadas Fernanda Melchionna (Psol-RS) e Lídice da Mata (PSB-BA).

Benedita e Erika Kokay afirmam que a Fundação Palmares firmou um termo para transferir todo o acervo museológico, documental e arquivístico para um prédio cedido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

As deputadas alertam, no entanto, que o estado de conservação do imóvel é precário e lembram que no acervo da instituição estão fotografias e documentos históricos como cartas de alforria, obras de arte e obras literárias.

“Parte desse material precisa ser conservada em condições especiais, em salas climatizadas e com manutenção permanente”, ressaltam as parlamentares no requerimento em que sugerem a visita ao local.

Em nota, a instituição negou que o acervo esteja encaixotado e correndo risco de deterioração.

No início do mês, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, foi convidado a explicar a situação da entidade pública de promoção da afro-brasilidade, mas não compareceu. A ausência levou integrantes da comissão a pedir a saída de Camargo do cargo.