Covid-19: Irlanda doa ao Brasil anestésico para kit intubação

Um carregamento com 47.520 ampolas do medicamento anestésico Atracúrio, que integra o chamado kit intubação, usado no tratamento de pacientes com covid-19, chegou ao Brasil hoje (29). O desembarque foi feito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O material foi doado pelo governo da Irlanda, depois de uma ação coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Saúde e pela embaixada do Brasil na Irlanda.

Segundo informações do Ministério da Saúde, já foram distribuídos 14,2 milhões de unidades de medicamentos hospitalares, incluindo os utilizados para intubação.