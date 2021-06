Comissão da Covid-19 ouve ministro da Educação, Milton Ribeiro, na quinta

A comissão temporária que avalia as ações do governo relacionadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19 se reunirá remotamente na quinta-feira (1º) com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. A reunião está marcada para começar às 10h.

O objetivo da comissão é questionar Ribeiro sobre as ações que a pasta tem tomado para garantir o retorno seguro das aulas presenciais nas escolas públicas, no segundo semestre. Os senadores também querem informações sobre o mapeamento da infraestrutura tecnológica presente na rede escolar e o que é necessário para a retomada das atividades.