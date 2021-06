Continua nesta terça seminário sobre desafios para a cidadania LGBTQIA+

O 18º Seminário LGBTQIA+ do Congresso Nacional, com o tema: "Construção Democrática e Participação Social: os desafios para a cidadania LGBTQIA+ frente à pandemia", continua nesta terça-feira (29), a partir das 9 horas. O evento é realizado pela Câmara dos Deputados, em parceria com o Senado.

Nesta segunda-feira (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, denúncias de violência e preconceito e de retrocessos nas políticas públicas marcaram a abertura do seminário. E durante os debates, parlamentares reclamaram da dificuldade de propostas ligadas aos direitos civis dessa população avançarem no Legislativo.

LGBTQIA+ é a sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, "queer" (quem transita entre as noções de gênero), intersexo, assexuais e outras variações (representadas pelo +).

O objetivo do evento é discutir a participação dessa população nos mais variados espaços; atentar para os direitos já conquistados; e estimular envolvimento desta população em políticas de participação e de controle social nos três Poderes, o que tem contribuído para o fomento de novos marcos legais e judiciais no País.

O seminário é uma realização das comissões de Legislação Participativa; de Direitos Humanos e Minorias; de Cultura; de Trabalho, Administração e Serviço Público; de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara dos Deputados; e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal.

Confira a programação desta terça, último dia do evento:

- 29 de junho

O seminário acontecerá de forma virtual com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.