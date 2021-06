Transição ecológica inclusiva no Brasil é tema de webinário internacional na quarta

Estratégias para transição ecológica justa e inclusiva no Brasil são o próximo tema a ser debatido no webinário internacional que integra o calendário de eventos da Campanha Junho Verde 2021 no Senado. O debate será nesta quarta-feira (30), às 11h, na Comissão de Meio Ambiente (CMA), e será transmitido pelos canais da TV Senado no YouTube.

Requerido pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), o evento busca trazer lideranças mundiais e representantes oficiais de governos para compartilhar informações sobre seus programas para uma transição ecológica justa, que leve em consideração três pilares: inovação, proteção à biodiversidade e inclusão social. O objetivo é difundir a ideia na sociedade brasileira e entre as lideranças políticas.

O evento deve ter participação dos seguintes convidados:

Mario Cimoli, secretário-executivo-adjunto da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal)

Senadora Gladys Esther González, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Senado da Argentina

Senador Edward Markey, dos Estados Unidos da América

Deputado José Manuel Fernandes, presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a República Federativa do Brasil

Deputado Jürgen Trittin, membro do Parlamento da República Federal da Alemanha pelo partido Aliança 90/Os Verdes

Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso

Além de Jaques Wagner, que preside a CMA, também devem participar, como convidados, os senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Fabiano Contarato (Rede-ES).

Na justificativa para a realização do webinário, Wagner explica que o conceito de transição ecológica justa remete especificamente a executar as mudanças na matriz econômica de baixo carbono de maneira que inclua grupos populacionais historicamente marginalizados e socialmente vulneráveis.

“Diante de um cenário austero que vivemos no Brasil, com recorde de desemprego com o índice 14,7%, somado aos aproximadamente 5 milhões de brasileiros em desalento (que não procuram mais emprego) e a volta do país ao mapa da fome, com 19 milhões de pessoas impactadas pela alta dos preços e falta de renda que passaram fome em 2020, a transição para uma economia de baixo carbono precisa ser inclusiva no país”, diz ele no requerimento.

Junho Verde

Implementada pela Resolução 14, de 2020, a campanha Junho Verde busca promover a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente no âmbito da Casa.

Recentemente o Senado aprovou um projeto que estende a promoção anual dessa campanha aos Poderes públicos federal, estadual e municipal. De autoria de Jaques Wagner, Confúcio Moura e Fabiano Contarato, o PL 1.070/2021 aguarda análise na Câmara dos Deputados.