Deputados discutem criação de disciplina para combater pedofilia na internet

Projeto quer incluir disciplina no currículo escolar - (Foto: Enerson Cleiton/Prefeitura de Uberaba-MG)

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar políticas públicas voltadas à primeira infância promove audiência pública nesta terça-feira (29) para debater o PL 6139/19, que altera a Lei Diretrizes e Bases da Educação e institui a ciber disciplina no currículo escolar como uma forma de combate e prevenção aos casos de pedofilia e exploração sexual de menores na internet.

O projeto é de autoria da deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF), autora também do requerimento para a realização da audiência pública. Na justificativa do PL, a deputada lembra que "por mais que sua criação tenha sido revestida para uso exclusivo de serviços e produtos com fins lícitos, não se pode negar que a internet tem sido utilizada de forma praticamente ostensiva por parte de criminosos."

Foram convidados para o debate a delegada de Polícia Federal Rafaella Vieira Lins Parca, Chefe do Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e Pedofilia; e o presidente da Safernet Brasil, Thiago Tavares.

O evento será realizado às 10h30, no plenário 7.