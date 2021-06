Comissão debate experiência de hospital de Barretos no combate ao câncer

A comissão especial da Câmara dos Deputados que acompanha o combate ao câncer no Brasil realiza audiência pública nesta quarta-feira (30) para discutir a experiência do Hospital de Amor, uma instituição de saúde filantrópica especializada no tratamento e prevenção de câncer, com sede em Barretos (SP).

Foram convidados para a audiência o presidente do hospital, Henrique Prata, e outros representantes da instituição.

A realização da audiência foi proposta pela deputada Silvia Cristina (PDT-RO), relatora da comissão. Ela disse que os processos de gestão aplicados pelo Hospital de Amor merecem ser replicadas em outras unidades de tratamento de câncer no Brasil.

O encontro será realizado às 14 horas, no plenário 7.