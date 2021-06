Governador anuncia apoio do Estado para conclusão de novo hospital do complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Em visita ao complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, nesta segunda-feira (28/6), o governador Eduardo Leite anunciou que o Estado fará um aporte de recursos para ajudar na conclusão das obras do novo Hospital Nora Teixeira.

“O nosso programa transversal Avançar começou com recursos para infraestrutura, mas já estamos preparando ações em outras áreas, e uma delas é a saúde. Por isso, a visita de hoje é importante, porque queremos ter a melhor percepção daquilo que é mais necessário. Ainda não posso anunciar valores, mas podem ter certeza de que o Estado estará presente de forma determinante nesta obra para que, principalmente, a nova emergência SUS da Santa Casa seja entregue com a máxima brevidade”, afirmou Leite.

Com previsão de término para 2022, o Hospital Nora Teixeira será o oitavo do complexo da Santa Casa de Misericórdia no quarteirão do Centro Histórico de Porto Alegre, com diversas especialidades e serviços, sendo o principal deles a nova emergência para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), com 2.325 metros quadrados – quase quatro vezes a área atual do serviço, que funciona no Hospital Santa Clara e mudará para o futuro edifício.

O custo total do Hospital Nora Teixeira está estimado em R$ 222,2 milhões entre fundações, obra civil, equipamentos e mobiliário de seus 15 pavimentos. Para isso, conta com a doação de empresários e apoio da comunidade, mas ainda não tem o valor total para finalizar a obra.

Presentes no lançamento da pedra fundamental do Hospital Nora Teixeira em março de 2019, o governador e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, foram homenageados pela equipe diretiva da instituição pelo apoio e parceria na gestão do sistema de saúde gaúcho.

“É um orgulho muito grande ter uma instituição como a Santa Casa de Porto Alegre, que presta serviços em alto volume e qualidade, sendo uma referência para todos os hospitais do Rio Grande do Sul”, completou o governador.

Outro projeto em andamento envolve a construção de novas passarelas, que interligarão todos os hospitais do complexo, facilitando o deslocamento, garantindo acessibilidade e segurança aos pacientes e familiares.

“É uma instituição que celebra diariamente a vida, pois, com toda a sua história, sempre se acreditou que o sonho é possível. Só tenho a agradecer em nome do povo gaúcho pelo trabalho e dedicação de toda a equipe da Santa Casa”, destacou Arita.