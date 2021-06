Impacto da privatização da Petrobras no Norte e Nordeste é tema de debate; assista

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (28) para discutir sobre os impactos econômicos e sociais da privatização da Petrobras nas regiões Norte e Nordeste.

Assista no YouTube.

Foram convidados para o debate, entre outros:

- o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho;

- o gerente-executivo de Estratégia da Petrobras, Rafael Chaves Santos;

- o secretário-executivo do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Carlos Eduardo Gaba;

- o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Souza Bacelar da Silva.

O pedido para a realização da audiência pública foi feito pelos deputados João Daniel (PT-SE), José Ricardo (PT-AM) e Vivi Reis (Psol-PA).

O evento será realizado às 14 horas no plenário 12.